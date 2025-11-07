Terörsüz Türkiye anketi açıklandı: Vatandaş bebek katiline de o öneriye de kırmızı kartı çekti

DEM Parti'nin TBMM'deki açılım komisyonunun eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşme için İmralı'ya gitmesini istemesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Komisyon'un İmralı'ya gitmesi gerektiğine dair çağrısıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. Hatırlanacağı gibi MHP lideri Bahçeli'nin ve DEM Parti'nin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya giderek eli kanlı bölücü terör örgütü lideri PKK'nın bebek katili elebaşısı Öcalan ile görüşmesine yönelik çağrılarıyla ilgili tartışmalarda AK Parti'nin kurucularından TBMM eski başkanı Bülent Arınç "Risk almadan başarı olmaz! Eğer onlar risk almak istemiyorlarsa İmralı'ya ben giderim" demişti.