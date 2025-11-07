Terörsüz Türkiye anketi açıklandı: Vatandaş bebek katiline de o öneriye de kırmızı kartı çekti
Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti'nin talebiyle adı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak değiştirilen komisyonun üyelerinden bir heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılırken GÜNDEMAR araştırma şirketi bu soruyu 60 ilde halka sordu... İşte anketin sonuçları.
DEM Parti'nin TBMM'deki açılım komisyonunun eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşme için İmralı'ya gitmesini istemesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Komisyon'un İmralı'ya gitmesi gerektiğine dair çağrısıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. Hatırlanacağı gibi MHP lideri Bahçeli'nin ve DEM Parti'nin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya giderek eli kanlı bölücü terör örgütü lideri PKK'nın bebek katili elebaşısı Öcalan ile görüşmesine yönelik çağrılarıyla ilgili tartışmalarda AK Parti'nin kurucularından TBMM eski başkanı Bülent Arınç "Risk almadan başarı olmaz! Eğer onlar risk almak istemiyorlarsa İmralı'ya ben giderim" demişti.
"Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında, TBMM'den bir heyetin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la görüşmesi yönünde yapılan çağrıların kamuoyunun nasıl yankılandığına ilişkin yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre her 10 kişiden 8’i “Türkiye’de terörün tamamen sona ermesini” isterken, sürecin başarıyla sona ereceğini düşünenlerin oranı yüzde 42’de kalıyor.
Benzer bir sonucu Devlet Bahçeli’nin “İmralı’ya komisyondan heyet gönderilsin” açıklamasına verilen cevaplarda da açıkça görüyoruz. “İmralı’ya komisyondan heyet gönderilmesi”ni destekleyenlerin oranı yüzde 26’da kalırken, “heyetin gitmesini” desteklemeyenlerin oranı yüzde 63 gibi yüksek bir oranda kalıyor. Abdullah Öcalan’ın süreçte siyasi bir aktör olarak rol üstlenmesini doğru bulanların oranı da yüzde 22’de kalmış durumda.
İşte GÜNDEMAR'ın süreç anketinin sonuçları...
GÜNDEMAR araştırma şirketi tarafından 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında 60 ilde 2250 kişiyle yapılan araştırmaya göre, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İmralı’ya komisyondan heyet gönderilsin” açıklamasını destekleyenlerin oranı yüzde 26'da kalırken, desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 63 düzeyinde.