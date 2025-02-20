Ters dönen uçakta ölümden dönen yolculara tazminat ödenecek
Kanada'da iniş yapan bir yolcu uçağının ters dönmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle hava yolu şirketi, yolculara 30 bin dolar tazminat vereceğini duyurdu.
Kaynak: DHA/İHA
Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 80 kişinin bulunduğu Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağının ters döndüğü kaza nedeniyle yolculara tazminat ödeneceği bildirildi.
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Hava yolu firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki yolculara 30 bin dolar ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi.
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Delta Hava Yolları sözcüsü, “Bu jest hiçbir şarta bağlı değil ve yolcuların haklarını etkilemiyor” ifadesini kullandı.
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Uçak ters dönmüştü
ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan 76 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu Delta Air Lines'a ait CRJ-900 tipi yolcu uçağı, 17 Şubat'ta Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na sert iniş yapmış ve ters dönmüştü.
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