  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK!

Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK!

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ'daki gösteri uçuşu ile nefesleri kesti...

Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! - Resim: 1

SoloTürk, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

1 / 13
Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! - Resim: 2

Sahile akın eden binlerce kişi, SoloTürk gösterisini izledi. 

2 / 13
Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! - Resim: 3

Yaklaşık yarım saat süren SoloTürk ekibinin gösterisi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. 

3 / 13
Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK! - Resim: 4

Gösteriyi izlemeyen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazıları da gösteriye alkışlarla destek verdi.

4 / 13