Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var
Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde ters yönden gelen O.D.(64) idaresindeki otomobil ile M.R.O. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında, her iki otomobilin sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan M.A.K. (89), M.E.O (8), M.F.O.(8) ve F.K. (84) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 89 yaşındaki M.A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazanın ardından M.A.K.'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.