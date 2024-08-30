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Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde ters yönden gelen O.D.(64) idaresindeki otomobil ile M.R.O. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 

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Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Meydana gelen trafik kazasında, her iki otomobilin sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan M.A.K. (89), M.E.O (8), M.F.O.(8) ve F.K. (84) yaralandı.

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Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından 89 yaşındaki M.A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.

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Ters yönde kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazanın ardından M.A.K.'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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