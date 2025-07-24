Ters yöndeki tam gaz trafik teröristi otoyolu birbirine kattı!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir sürücünün, aday sürücülerin eğitim sürüşü yaptığı yolda otomobiliyle ters yönde ilerlediği anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 13.30 sıralarında Armutlu-Gemlik yolu üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi ile Eşref Dinçer Mahallesi arasında meydana geldi.Sürücü adaylarının eğitim yaptığı güzergahta ters şeritten ilerleyen otomobil, diğer araçlar için tehlike oluşturdu.
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Uyarılara aldırış etmeden yoluna devam eden sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan ihbar sonrası polis, trafiği tehlikeye sokan şüphelinin kimliğini araştırıyor.
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