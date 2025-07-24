Ters yöndeki tam gaz trafik teröristi otoyolu birbirine kattı!

Olay, saat 13.30 sıralarında Armutlu-Gemlik yolu üzerinde, Cumhuriyet Mahallesi ile Eşref Dinçer Mahallesi arasında meydana geldi.Sürücü adaylarının eğitim yaptığı güzergahta ters şeritten ilerleyen otomobil, diğer araçlar için tehlike oluşturdu.