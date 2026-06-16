Tersanede korkutan yangın: Gemiden alevler yükseldi

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Faciayı Önledi

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, tersane ortamının taşıdığı riskleri göz önünde bulundurarak yangına merdiven araçları yardımıyla stratejik bir müdahalede bulundu. Ekiplerin profesyonel ve zamanında müdahalesi sayesinde alevler, geminin diğer kritik bölümlerine veya çevredeki diğer deniz araçlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.