Tersanede korkutan yangın: Gemiden alevler yükseldi
İstanbul Tuzla'da bulunan Dentaş Tersanesi'nde bakıma alınan bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Türkiye'nin gemi inşa ve bakım merkezlerinden biri olan İstanbul'un Tuzla ilçesinde, bugün öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir tersanede periyodik bakıma alınmış olan kuru yük gemisinde yangın paniği meydana geldi.
Makine Dairesinden Yükselen Alevler
Olay, saat 15.00 sıralarında kuru yük gemisinin kalbi sayılan makine dairesinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü makine dairesinden alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiğini fark eden tersane çalışanları, durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Faciayı Önledi
Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, tersane ortamının taşıdığı riskleri göz önünde bulundurarak yangına merdiven araçları yardımıyla stratejik bir müdahalede bulundu. Ekiplerin profesyonel ve zamanında müdahalesi sayesinde alevler, geminin diğer kritik bölümlerine veya çevredeki diğer deniz araçlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Gemide hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.