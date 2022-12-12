Tesadüfen bulunan mezardan hazine çıktı! Kazdıkça altın fışkırdı
İngiltere'de inşaat alanında bulunan kadın mezarında hazine bulundu. Değerli eşya ve altınların bulunduğu mezarın Orta Çağ döneminden kalma olduğu belirtildi.
İngiltere'de bir inşaata yapılan keşif ülkenin gündemine oturdu. Bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmasında kadın mezarı gün yüzüne çıktı.
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Mezarı kazdıkça altın ve kıymetli taşlardan oluşan gizli hazineye rastlandı. Yapılan araştırmada ise mezarın zengin olduğu değerlendirilen Orta Çağ kadınına ait olduğu ortaya çıktı.
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300 YILLIK KOLYE DE ÇIKTI
Mezarda altın ve kıymetli taşlardan yapılmış bin 300 yıllık kolye bulundu. Londra Arkeoloji Müzesi, Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeyi 'Harpole Hazinesi' olarak tanıttı.
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Kolye için "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" tanımı yapıldı. Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.
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