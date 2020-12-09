Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikasına mahkeme engeli
2021 yılının yaz aylarında ilk kez Avrupa’da faaliyete geçmeye hazırlanan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın fabrika yapım çalışmaları mahkeme tarafından durduruldu.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikası olan Almanya’nın Brandenburg bölgesinde devam eden inşaat çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Bir çam ormanında süren inşaat çalışmaları sonrasında çevreci gruplar tarafından mahkemeye verilen Tesla’ya, mahkeme tarafından inşaatı durdurma kararı verdi.
Alman Tagesspiegel gazetesinde yayınlanan habere göre, kararda bölgede yer alan yılan ve kertenkelelerin kış uykusunda olduğu ve onlara zarar gelebileceği gerekçe gösterildi.
PLANLAR 2022’YE ERTELENDİ
Geçtiğimiz dönemde Tesla bir yıldan daha kısa bir sürede Çin’in Şangay şehrinde fabrika kurup faaliyetlerine başlarken fabrika inşaatındaki gecikmeler sebebiyle, Tesla’nın Avrupa'da üretime başlaması 2022’ye ertelenmiş gibi gözüküyor. Tesla daha önce Temmuz 2021’de Avrupa’da faaliyete başlayacağını açıklamıştı.
ALMANYA’DA DAHA ÖNCE DE MAHKEME KAYBETMİŞTİ
Ayrıca inşaatı durdurma kararı Tesla’nın Almanya’daki çevreci gruplara karşı ikinci kez kaybettiği mahkeme oldu. İlk olarak Tesla yeni tesis inşaatının aşırı su tükettiği gerekçesiyle mahkeme, kullanılan su miktarının üçte bire düşürülmesi kararını almıştı.