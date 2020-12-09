Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikasına mahkeme engeli

ALMANYA’DA DAHA ÖNCE DE MAHKEME KAYBETMİŞTİ

Ayrıca inşaatı durdurma kararı Tesla’nın Almanya’daki çevreci gruplara karşı ikinci kez kaybettiği mahkeme oldu. İlk olarak Tesla yeni tesis inşaatının aşırı su tükettiği gerekçesiyle mahkeme, kullanılan su miktarının üçte bire düşürülmesi kararını almıştı.