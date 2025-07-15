Texas felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 131'e yükseldi, 97 kişi kayıp
ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı 131'e yükselirken, kayıp 97 kişi aranıyor.
Kaynak: İHA
ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde 4 Temmuz'da vuran şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği, kayıp sayısının ise 97 olduğunu ifade etti.
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Vali Abbott can kayıplarının çoğunun Kerrville ve çevresinde kaydedildiğini belirtti.
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Kerr County'deki ölümlerin çoğu kız çocuklarına özel Hristiyan kampı Camp Mystic'te yaşandı.
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Kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri, Kerr County'deki Guadalupe Nehri bölgesinde kayıp kişileri aramaya devam ediyor.
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