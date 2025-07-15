Texas felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 131'e yükseldi, 97 kişi kayıp

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde 4 Temmuz'da vuran şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği, kayıp sayısının ise 97 olduğunu ifade etti.