Teyzesini öldürüp cesedini ateşe veren cani yeğeninin ifadesi ortaya çıktı

'BENİ YÖNLENDİRDİLER'

Tutuklanan İ.Ç.'nin verdiği ifadesinde çok üzgün olduğunu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ö.B.’yi erkeği kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" dediği öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

İfadelerin ardından cinayete ilişkin soruşturmasını derinleştiren polis, aralarında İ.Ç.'nin arkadaşı Ö.B.'nin de olduğu 5 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Ö.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)