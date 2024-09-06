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Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü

Av sezonunun başlamasıyla en ucuz palamut 40 liradan, en pahalı hamsi 250 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Kaynak: İHA
Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü - Resim: 1

Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz’de balıkçıların ağlarına hamsilerde takılmaya başladı. 

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Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü - Resim: 2

Karabük’te de palamut, istavrit ve çinekop’un ardından hamside tezgahlardaki yerini almaya başladı.

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Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü - Resim: 3

Sezonun ilk hamsisi 250 liradan tezgahlardaki yerini alırken, palamut da 40 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.

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Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü - Resim: 4

Balıkçılar havanın soğumasıyla balıklardaki artışların düşeceğini belirtti.

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