Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü
Av sezonunun başlamasıyla en ucuz palamut 40 liradan, en pahalı hamsi 250 liradan tezgahlarda yerini aldı.
Kaynak: İHA
Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz’de balıkçıların ağlarına hamsilerde takılmaya başladı.
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Karabük’te de palamut, istavrit ve çinekop’un ardından hamside tezgahlardaki yerini almaya başladı.
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Sezonun ilk hamsisi 250 liradan tezgahlardaki yerini alırken, palamut da 40 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.
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Balıkçılar havanın soğumasıyla balıklardaki artışların düşeceğini belirtti.
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