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  3. 06 Şubat 2020 17:24

Themis Araştırma Şirketi son kamuoyu anketi sonuçlarını açıkladı

Haziran ayında yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu bire bir doğru tahmin eden Koray Yücel'in sahibi olduğu Themis Araştırma Şirketi, son kamuoyu araştırma anket sonuçlarını yayınladı.

Themis Araştırma Şirketi son kamuoyu anketi sonuçlarını açıkladı

Koray Yücel'in sahibi olduğu Themis Araştırma şirketi Şubat 2020 kamuoyu araştırma sonuçlarını açıkladı.

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Themis Araştırma Şirketi son kamuoyu anketi sonuçlarını açıkladı

Haziran ayında yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucunu bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma'nın son anket sonuçları Türkiye'de bugün bir seçim olması durumunda AK Parti'nin büyük oy kaybı yaşayacağını gözler önüne serdi. İşte Themis Araştırma'nın Şubat 2020 Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması.

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Themis Araştırma Şirketi son kamuoyu anketi sonuçlarını açıkladı

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Themis Araştırma Şirketi son kamuoyu anketi sonuçlarını açıkladı

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