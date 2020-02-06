Themis Araştırma Şirketi son kamuoyu anketi sonuçlarını açıkladı

Haziran ayında yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucunu bire bir doğru tahmin eden Themis Araştırma'nın son anket sonuçları Türkiye'de bugün bir seçim olması durumunda AK Parti'nin büyük oy kaybı yaşayacağını gözler önüne serdi. İşte Themis Araştırma'nın Şubat 2020 Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması.

