Thodex vurgununda yeni detaylar! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek milyonlarca dolarla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçışının ardındaki sır perdesi aralanıyor.
Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı’ndan uçağa binerek Arnavutluk gitti. Thodex kullanıcıları sosyal medyadan dolandırıldıklarına dair mesajlar paylaşmaya başlamıştı. Ağabey Güven Özer ise son dakikaya kadar evinde bekledi.
Operasyon yapılmadan bir gün önce Hürriyet'e yaptığı açıklamada, kardeşi için "Bizi de vurup gitti" dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle "Konuşmak istemiyorum" diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.
SALI GECESİ GİTTİLER
Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy'deki adresleri bastı. Ancak adreslerde kimse bulunamadı. Güven Özer'in, Kurtköy'deki Beyazavler Sitesi'nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, "En son geçtiğimiz salı günü gördüm. Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı" dedi.