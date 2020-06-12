THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a geldiler

THY bugün itibariyle Almanya'nın Münih, Dusseldorf ve Frankfurt, İngiltere'de Londra ve Hollanda'da Amsterdam'a sabah saatlerinde ilk tarifeli seferlerini gerçekleştirdi. Yaklaşık iki ay aradan sonra yurt dışı tarifeli uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'na Almanya'da bulunan yolcular tarifeli seferlerle İstanbul'a geldiler.