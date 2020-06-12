THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a geldiler
Yurt dışı uçuşlarının kademeli olarak başlamasının ardından Almanya'da bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları(THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul'a geldi. Yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ile vücut ısıları ölçüldü.
Koronavirüs'te normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran itibariyle iç hat seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda dış hat seferleri de kademeli olarak yeniden başladı.
THY bugün itibariyle Almanya'nın Münih, Dusseldorf ve Frankfurt, İngiltere'de Londra ve Hollanda'da Amsterdam'a sabah saatlerinde ilk tarifeli seferlerini gerçekleştirdi. Yaklaşık iki ay aradan sonra yurt dışı tarifeli uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'na Almanya'da bulunan yolcular tarifeli seferlerle İstanbul'a geldiler.
YOLCULARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a gelen yolcular koronavirüs önlemleri kapsamında termal kamera ile kontrolden geçti. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri yolcuların ateşlerini ölçülen vatandaşların, sağlık durumları hakkında da bilgi aldı.