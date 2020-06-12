SON DAKİKA
BAKAN VARANK: ''KORONAVİRÜSE KARŞI YERLİ BİR İLAÇ ÜRETTİK!''
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Haziran 2020 09:05

THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a geldiler

Yurt dışı uçuşlarının kademeli olarak başlamasının ardından Almanya'da bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları(THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul'a geldi. Yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ile vücut ısıları ölçüldü.

THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a geldiler

Koronavirüs'te normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran itibariyle iç hat seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda dış hat seferleri de kademeli olarak yeniden başladı. 

1/ 15
THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a geldiler

THY bugün itibariyle Almanya'nın Münih, Dusseldorf ve Frankfurt, İngiltere'de Londra ve Hollanda'da Amsterdam'a sabah saatlerinde ilk tarifeli seferlerini gerçekleştirdi. Yaklaşık iki ay aradan sonra yurt dışı tarifeli uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı'na Almanya'da bulunan yolcular tarifeli seferlerle İstanbul'a geldiler.

2/ 15
THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a geldiler

YOLCULARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a gelen yolcular koronavirüs önlemleri kapsamında termal kamera ile kontrolden geçti. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri yolcuların ateşlerini ölçülen vatandaşların, sağlık durumları hakkında da bilgi aldı. 

3/ 15
THY'nin tarifeli seferleriyle İstanbul'a geldiler

Tarifeli uçakla İstanbul'a gelen yolcular iletişim ve sağlık durumlarını bildiren formları doldurdular.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM