THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu
Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları'nda kabin memuru maaşları belli oldu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) 2025 yılı için belirlediği kabin memuru maaşları açıklandı. Kabin memurlarının maaşları deneyim yılı ve uçuş saatlerine değişiklik gösteriyor.
70 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
Buna göre, yeni başlayan hosteslerin maaşı 70 bin TL'den başlıyor ve 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor.
160 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Deneyimli hostesler için maaş aralığı ise 100 bin TL ile 160 bin TL arasında değişiyor.
Ayrıca, yönetici kabin memurları ve uzun uçuş saatleri olan personellerin maaşları daha yüksek olabiliyor.
EK ÖDEMELER VE AVANTAJLAR
Öte yandan THY tarafından kabin memurları için bazı ek ödemeler ve avantajlar da sunuluyor:
- Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ekstra ödeme yapılmakta. Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı günlük 1.000 TL ile 7.500 TL arasında değişebiliyor.
- Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek ödemeleri, tamamen Türk Hava Yolları tarafından karşılanmaktadır.
- Fazla mesai ödemeleri de uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmakta.
- Kabin memurları, kapsamlı sağlık sigortası avantajından faydalanıyor.
- Yurt dışında gerçekleştirilen uçuşlardan ek ödemeler ve günlük harcırah da alınıyor.