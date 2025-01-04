THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu

EK ÖDEMELER VE AVANTAJLAR

Öte yandan THY tarafından kabin memurları için bazı ek ödemeler ve avantajlar da sunuluyor:

- Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ekstra ödeme yapılmakta. Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı günlük 1.000 TL ile 7.500 TL arasında değişebiliyor.



- Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek ödemeleri, tamamen Türk Hava Yolları tarafından karşılanmaktadır.



- Fazla mesai ödemeleri de uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmakta.

- Kabin memurları, kapsamlı sağlık sigortası avantajından faydalanıyor.

- Yurt dışında gerçekleştirilen uçuşlardan ek ödemeler ve günlük harcırah da alınıyor.