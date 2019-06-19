  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Haziran 2019 11:24

THY’nin rüya uçağının içinden ilk fotoğraflar geldi

THY’nin ilk Boeing 787-9 Dreamliner ’rüya uçağı’nın kabin içi görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran’da İstanbul’da olacak. Türk Hava Yolları’nın (THY) ’rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ının kabin içi görüntüleri de yayınlandı.

THY’nin rüya uçağının içinden ilk fotoğraflar geldi

Türk Hava Yolları’nın (THY) ’rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ının kabin içi görüntüleri de yayınlandı.

1/ 7
THY’nin rüya uçağının içinden ilk fotoğraflar geldi

300 yolcu kapasiteli uçağın özellikle business koltukları dikkat çekti.

2/ 7
THY’nin rüya uçağının içinden ilk fotoğraflar geldi

25 Haziran salı günü İstanbul’da olacağı öğrenilen uçak Türkiye’de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08:35’de İstanbul’dan Antalya’ya yapacak.

3/ 7
THY’nin rüya uçağının içinden ilk fotoğraflar geldi

Yolcu konforunun artırılması hedefiyle uçağın business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler var. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise her koltuktan koridora çıkış olması.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM