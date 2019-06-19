THY’nin rüya uçağının içinden ilk fotoğraflar geldi
THY’nin ilk Boeing 787-9 Dreamliner ’rüya uçağı’nın kabin içi görüntüleri yayınlandı, 25 Haziran’da İstanbul’da olacak. Türk Hava Yolları’nın (THY) ’rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ının kabin içi görüntüleri de yayınlandı.
Türk Hava Yolları’nın (THY) ’rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ının kabin içi görüntüleri de yayınlandı.
25 Haziran salı günü İstanbul’da olacağı öğrenilen uçak Türkiye’de ilk uçuşunu 8 Temmuz pazartesi saat 08:35’de İstanbul’dan Antalya’ya yapacak.