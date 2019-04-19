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  3. 19 Nisan 2019 11:13

THY'nin yabancı kabin memurları

Dünyada en çok ülkeye sefer yapan havayolu şirketi olan THY, yolcularına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli yabancı dilleri bilen kabin memuru sayısını hızla artırıyor.

THY'nin yabancı kabin memurları

Daha önce Fas, Kazak ve Kırgız uyrukluları işe başlatan THY, bu kez Kolombiya, Mauritus, Litvanya ve Ukraynalılardan oluşan bir grup kabin memurunu daha işe aldı.

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THY'nin yabancı kabin memurları

THY'nin Florya'daki merkezinde mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi.

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THY'nin yabancı kabin memurları

Kabin ekiplerinden Kolombiyalılar, daha çok İspanyolca'nın konuşulduğu Güney Amerika ülkelerine yapılan uçuşlarda görev alacak.

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THY'nin yabancı kabin memurları

Mauritiuslular ise Madagaskar-Mauritius hattının yanı sıra Fransızca'nın konuşulduğu bazı Afrika uçuşlarında yer alırken, Litvanyalılar ve Ukraynalı kabin personeli de ağırlıklı olarak Baltık ülkeleri, Rusya ve Ukrayna hattında çalışacak.

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