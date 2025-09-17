Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayı güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Eylül ayının güvensiz ürünlerini açıkladı. Listede oyuncaklardan çocuk kıyafetine, lavabo açıcıdan oda kokusuna kadar çok sayıda ürün girdi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 17 Eylül itibariyle güncellediği Eylül 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Lavabo Açıcı
MARKA: Oxfo Proboom
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8683454001513
ÜRÜN TANIMI: Oxfo Proboom (8683454001513) Lavabo Açıcı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneği İle Dokunsal Uyarıların Bulunmaması
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
MARKA: Letra
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Anh-2082
ÜRÜN TANIMI: Mavi Bebek Pelüş Anahtarlık
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: -Mekanik Testler Sonucunda Oluşan Parçalar Küçük Parça Silindirine Sığdığından, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yutma Sonucu Boğulma Riski Oluşturmaktadır. -Oyuncak Muhtevasında Yer Alan Plastik Kısımdaki Dbp Ve Dehp (Fitalat) İçeriğinin Limit Değerlerden Yüksek Olduğu Tespit Edildiğinden Kanserojen Riskler Oluşturmaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Hayvanlar
MARKA: Sozzy Toys
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Szy-257
ÜRÜN TANIMI: Peluş Oyuncak
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: "Analiz Raporuna İstinaden Ürünün Oyuncağın Yıkama Sonrası Numunesinde Mor Halka Parçasındaki Dikişin Açıldığı Ve 12 Mm' Lik Probun Bu Açıklıktan Girmesi Nedeniyle Ts En 71 -1 Standardının Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Fiziksel Özellikler Kısım 5.2 Gerekliliğini Sağlamaması"