TikTok fenomeni cinayetinin şüphelisi 72 saat sonra dere kenarında yakalandı
Aydın'da, sosyal medya fenomeni M.M.'nin (33) öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli, 72 saat sonra dere kenarında yakalandı.
Olay, 11 Mart saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. M.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise M.M.'nin kocasına ait olduğu belirlendi.
KOCASININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, M.M.'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.D.’nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı.