TikTok fenomeni cinayetinin şüphelisi 72 saat sonra dere kenarında yakalandı

KOCASININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, M.M.'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.D.’nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı.