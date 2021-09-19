TikTok fenomeni kadın byıl cinsel ilişkiye girmemesine rağmen hamile kaldığını iddia etti
Bir yıldır cinsel ilişkiye girmemesine rağmen doktorların kendisine hamile olduğunu söyleyen Samantha Gibson isimli kadın sosyal medyayı karıştırdı.
Paylaştığı TikTok videosu 1 milyondan fazla izlenen Samantha, ortaya attığı iddia nedeniyle ortalığı epey karıştırdı.
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Samantha doktora gitme nedeni ile ilgili de şunları dile getiriyor; "Haftada iki veya üç kez karnıma ağrılar giriyordu. Ağrı başladığında mide bulantısı da yapıyordu. Hareket edemiyordum hatta yürüyemiyordum."
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"Hastanede kan testi yaptırmamı söylediler. Sonuçlarda hormon seviyesi yüksek çıktı ve bana hamile olduğum açıklandı. Bu mümkün değil."
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"Ben hamile olmadığımı söyledim çünkü neredeyse 1 yıldır hiç cinsel ilişkiye girmedim. Böyle bir şey imkansız!"
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