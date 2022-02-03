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TikTok fenomeni üvey babası tarafından öldürüldü

TikTok'ta 1.6 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Luca Pisciotto annesini korumaya çalışırken üvey babası tarafından öldürüldü.

TikTok fenomeni üvey babası tarafından öldürüldü - Resim: 1

Belçika'nın Liege kentindeki Jupille semtinde annesini korumaya çalışan ünlü Tik Tok fenomeni Luca Pisciotto, üvey babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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TikTok fenomeni üvey babası tarafından öldürüldü - Resim: 2

Üvey babanın, genç fenomenin annesini boğmaya çalıştığı öğrenildi.  

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TikTok fenomeni üvey babası tarafından öldürüldü - Resim: 3

22 yaşındaki fenomeni öldüren kişinin adının Pietro R. olduğu öğrenildi. Luca'ya sağlık yardımı geç gelirken üvey babası da kaçtı.  

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TikTok fenomeni üvey babası tarafından öldürüldü - Resim: 4

Daha önce de şiddet eylemleri bulunan Pietro R. için tüm ülkede arama emri çıkarıldı.

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