TikTok'ta yayın yapan genç kıza sokak ortasında dayak
İstanbul Sultangazi'de, TikTok'ta yayın yapan genç kız, akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi.
Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan S.K., akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı.
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Yayınlarına devam eden S.K. ile sokakta karşılaşan akrabaları tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.K.'yı saçından tutarak yere yatıran akrabaları bir süre darbetti.
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Saldırıya uğrayan kadın bir süre sonra akrabalarının elinden kaçarak olay yerinden ayrıldı.
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O anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
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