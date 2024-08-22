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TikTok'ta yayın yapan genç kıza sokak ortasında dayak

İstanbul Sultangazi'de, TikTok'ta yayın yapan genç kız, akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi.

TikTok'ta yayın yapan genç kıza sokak ortasında dayak - Resim: 1

Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan S.K., akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı. 

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TikTok'ta yayın yapan genç kıza sokak ortasında dayak - Resim: 2

Yayınlarına devam eden S.K. ile sokakta karşılaşan akrabaları tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.K.'yı saçından tutarak yere yatıran akrabaları bir süre darbetti. 

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TikTok'ta yayın yapan genç kıza sokak ortasında dayak - Resim: 3

Saldırıya uğrayan kadın bir süre sonra akrabalarının elinden kaçarak olay yerinden ayrıldı. 

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TikTok'ta yayın yapan genç kıza sokak ortasında dayak - Resim: 4

O anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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