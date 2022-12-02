TikTok'ta yeni salgın! Uzmanlar ''Ölüme kadar götürebilir'' diyerek uyardı
Sosyal medya platformu TikTok'ta trend olan yeni bir zayıflama yöntemi tehlike saçıyor.
Son günlerde, Tiktok’ta geceleri yatmadan önce ağız bantlayarak uyumayı içeren yüz binlerce video paylaşıldı.
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Ağız bandı üreticisi Somnifix, ağız bantlayarak insanların burundan nefes aldığını ve böylece daha fazla yağ yakarak kilo vermenin hızlandığını öne sürdü.
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Söz konusu yöntemi deneyenler de paylaştıkları gönderiler de ağız bantlamanın hava akışını iyileştirdiğini, vücudu rahatlattığını, horlamayı durdurduğunu ve uyku düzenini sağlamaya yardımcı olduğunu iddia etti.
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ÖLÜMCÜL OLABİLİR
ABD’de yer alan Güney California Üniversitesi'nde uyku uzmanı olan Dr. Raj Dasgupta, ağzı bantlamanın en kötü ihtimalle nefes darlığına ve boğulmaya yol açabileceğini söyleyerek, viral olan trendin ölümcül tehlikelerine dikkat çekti.
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