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  4. TikTok'ta yeni salgın! Uzmanlar ''Ölüme kadar götürebilir'' diyerek uyardı

TikTok'ta yeni salgın! Uzmanlar ''Ölüme kadar götürebilir'' diyerek uyardı

Sosyal medya platformu TikTok'ta trend olan yeni bir zayıflama yöntemi tehlike saçıyor.

TikTok'ta yeni salgın! Uzmanlar ''Ölüme kadar götürebilir'' diyerek uyardı - Resim: 1

Son günlerde, Tiktok’ta geceleri yatmadan önce ağız bantlayarak uyumayı içeren yüz binlerce video paylaşıldı. 

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TikTok'ta yeni salgın! Uzmanlar ''Ölüme kadar götürebilir'' diyerek uyardı - Resim: 2

Ağız bandı üreticisi Somnifix, ağız bantlayarak insanların burundan nefes aldığını ve böylece daha fazla yağ yakarak kilo vermenin hızlandığını öne sürdü. 

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TikTok'ta yeni salgın! Uzmanlar ''Ölüme kadar götürebilir'' diyerek uyardı - Resim: 3

Söz konusu yöntemi deneyenler de paylaştıkları gönderiler de ağız bantlamanın hava akışını iyileştirdiğini, vücudu rahatlattığını, horlamayı durdurduğunu ve uyku düzenini sağlamaya yardımcı olduğunu iddia etti. 

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TikTok'ta yeni salgın! Uzmanlar ''Ölüme kadar götürebilir'' diyerek uyardı - Resim: 4

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

ABD’de yer alan Güney California Üniversitesi'nde uyku uzmanı olan Dr. Raj Dasgupta, ağzı bantlamanın en kötü ihtimalle nefes darlığına ve boğulmaya yol açabileceğini söyleyerek, viral olan trendin ölümcül tehlikelerine dikkat çekti.

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