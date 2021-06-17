TikTok'tan tanıştığı adama kaçmıştı! Kızından şok itiraf: ''Annem beni 4 bin liraya sattı''
Çocuklarını bırakıp TikTok'tan tanıştığı adamla kaçan İlknur Biryan, canlı yayında kocasıyla yüzleşti. Çiftin kızları Ebru'nun ''Annem beni 4 bin liraya sattı'' iddiası üzerine stüdyo buz kesti.
Esra Erol'da programına başvuran Ali Biryan, 24 yıllık eşi İlknur Biryan'ın 17 Mayıs günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinden annesine iğne vurma bahanesiyle ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Yedi çocuğunu terk ederek TikTok'tan tanıştığı Eşref Temur'a kaçan İlknur Biryan, Esra Erol'un dünkü programında eşi Ali Biryan ile canlı yayınında yüzleşti.
"TEHDİTLE EVLİ KALDIM"
Samsun'dan Kayseri'ye kaçan İlknur Biryan, çocuklarını istemediğini belirtti. Boşanmak için adliyeye gidecek para bulamadığını iddia ederek kaçtığını dile getiren İlknur Biryan, bu zamana kadar tehditlerle evli kaldığını dile söyledi.
Evliliğinde her zaman aç olduğunu iddia eden İlknur Biryan, "Kocam eve hiçbir zaman para getirmedi. Kira borcu birikmiş, faturalar birikmiş şekilde yaşadık. Beni sevdiğini söylüyor, o da yalan. Küçük kızım fakirlikten okulu bıraktı. Bu adam, sizin burada gördüğünüz gibi masum değil. Bana çok dayak attı"