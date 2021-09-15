Time dergisi en etkili 100 kişiyi seçti: Listedeki tek Türk, Fatih Birol oldu
Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede yer alan tek Türk, Fatih Birol oldu.
Dünyanın en önemli dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu. İşte listede yer alan bazı isimler...
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İKONLAR
PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE, SUSSEX DÜKÜ İLE DÜŞESİ
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NAOMİ OSAKA, TENİS OYUNCUSU
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ALEXEİ NAVALNY, RUS SİYASETÇİ
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