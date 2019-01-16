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  3. 16 Ocak 2019 18:49

Timsah plajdakilere saldırdı

Kolombiya'da bir doğa parkında Amerikan timsahı turistlerin güneşlendiği plaja saldırdı.

Timsah plajdakilere saldırdı

Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda bir Amerikan timsahı turistlerin güneşlendiği plaja saldırdı. Timsahla karşı karşıya kalan turistler ne yapacağını şaşırdı. Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağza getirdi.

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Timsah plajdakilere saldırdı

Dev Amerikan timsahı, yaşadığı alandan kaçarak çalılıkların arasından plaja fırladı. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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Timsah plajdakilere saldırdı

Denizin ve kumsalın tadını çıkarmak için dolaşanlar can derdine düştü. Genci yaşlısı herkes kaçışmaya timsaha yem olmamaya çalıştı.

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Timsah plajdakilere saldırdı

Sahilin boşalmasıyla meydan timsaha kaldı. Timsah uzun bir süre orada kaldıktan sonra tekrar geldiği yöne doğru giderek gözlerden kayboldu.

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