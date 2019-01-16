Timsah plajdakilere saldırdı

Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda bir Amerikan timsahı turistlerin güneşlendiği plaja saldırdı. Timsahla karşı karşıya kalan turistler ne yapacağını şaşırdı. Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağza getirdi.



