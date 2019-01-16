Timsah plajdakilere saldırdı
Kolombiya'da bir doğa parkında Amerikan timsahı turistlerin güneşlendiği plaja saldırdı.
Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda bir Amerikan timsahı turistlerin güneşlendiği plaja saldırdı. Timsahla karşı karşıya kalan turistler ne yapacağını şaşırdı. Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağza getirdi.
Dev Amerikan timsahı, yaşadığı alandan kaçarak çalılıkların arasından plaja fırladı. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Denizin ve kumsalın tadını çıkarmak için dolaşanlar can derdine düştü. Genci yaşlısı herkes kaçışmaya timsaha yem olmamaya çalıştı.