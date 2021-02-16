Tipi fena bastırdı! Yol kapandı, 25 kilometrelik kuyruk oluştu
Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk ilçesinde yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, 25 kilometrelik kuyruk oluştu. Bursa-İstanbul yolunda da sürücüler yolda kaldı.
Balıkesir'de son 25 yılın en yoğun kar yağışı etkili oluyor. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, Balıkesir-Bursa yolunu araç trafiğinin kapanmasına sebep oldu.
Tipi şeklinde yağan kar sebebiyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında kapandı.
Kayan ve yoldan çıkan araçlar sebebiyle trafik durdu. Yüzlerce aracın mahsur kaldığı yoldaki trafik yoğunluğu 25 kilometreye kadar ulaştı.
Ekipler, yoğun yağışın yanı sıra araçların kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.