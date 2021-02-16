Tipi fena bastırdı! Yol kapandı, 25 kilometrelik kuyruk oluştu

Balıkesir'de son 25 yılın en yoğun kar yağışı etkili oluyor. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, Balıkesir-Bursa yolunu araç trafiğinin kapanmasına sebep oldu.



Tipi şeklinde yağan kar sebebiyle Balıkesir-Bursa yolu Susurluk ilçesi yakınlarında kapandı.

