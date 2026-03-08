Tipide mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile için sabaha karşı zamanla yarış
Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Taşlıçay-Diyadin karayolunda kontrolden çıkan araç şarampole sürüklendi. İpek Geçidi mevkiinde devriye gezen AFAD, jandarma ve karayolları ekipleri, araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi gece yarısı kurtarılabildi.
Ağrı’da etkisini artıran kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Taşlıçay-Diyadin Karayolu İpek Geçidi mevkiinde seyir halinde olan bir araç, buzlanma ve yoğun tipi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı.
Bölgede rutin devriye görevini sürdüren AFAD, jandarma trafik ekipleri ve Karayolları personeli, aracın şarampole sürüklendiğini fark ederek vakit kaybetmeden müdahale etti. Araç içerisinde bulunan ve Iğdır’dan hasta ziyareti için yola çıktıkları öğrenilen 2’si çocuk toplam 4 vatandaş, ekiplerin başarılı operasyonuyla güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrollerinde araçtaki vatandaşların durumunun iyi olduğu tespit edildi. Ekiplerin bölgedeki yoğun kar temizleme ve çekme çalışmasının ardından, vatandaşların araçla yollarına güvenli bir şekilde devam etmeleri sağlandı.