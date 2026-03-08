Tipide mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişilik aile için sabaha karşı zamanla yarış

Bölgede rutin devriye görevini sürdüren AFAD, jandarma trafik ekipleri ve Karayolları personeli, aracın şarampole sürüklendiğini fark ederek vakit kaybetmeden müdahale etti. Araç içerisinde bulunan ve Iğdır’dan hasta ziyareti için yola çıktıkları öğrenilen 2’si çocuk toplam 4 vatandaş, ekiplerin başarılı operasyonuyla güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı.