Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada!

Bilanço Çok Ağır: Aynı Aileden 5 Can Kaybı

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, çekicinin ilk çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden M.Y. (40), H.Y. (7), diğer H.Y. (7) ve S.Y. (15) ile sürücü A.Y. olay yerinde ve kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan R.Y. (20) ile birlikte kazaya neden olan çekici sürücüsü M.U. ağır yaralandı. Diğer araçlarda bulunan F.Y., diğer F.Y., S.Y. (9) ve E.Y. (16)'nin tedavilerine Giresun'daki hastanelerde devam ediliyor.