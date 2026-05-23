Tır 2 otomobili biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza kamerada!
Giresun Karadeniz Sahil Yolu'nda gece yarısı dehşeti kameralara yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan hızla çarpan bir çekici, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bu feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı.
Giresun, gece yarısı Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen ve bütün bir aileyi hayattan koparan korkunç bir zincirleme trafik kazasıyla sarsıldı. Giresun Liman kavşağında meydana gelen ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen faciada, trafik kurallarının ve takip mesafesinin ihlali ağır bir bedelle ödendi.
Kırmızı Işıkta Bekleyen Aileye Çekici Çarptı
Gece saat 01.45 sularında Ordu istikametinden Trabzon yönüne seyretmekte olan M.U. (59) yönetimindeki ağır vasıta çekici, liman mevkiindeki trafik ışıklarında duramadı. Hızla kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına dalan çekici, ilk olarak içinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu otomobile arkadan şiddetle çarptı.
Çarpmanın devasa kinetik etkisiyle savrulan bu araç, önünde bekleyen F.Y. (45) yönetimindeki bir diğer otomobile; o araç da yine önündeki K.H. (31) idaresindeki üçüncü bir otomobile çarparak durabildi.
Bilanço Çok Ağır: Aynı Aileden 5 Can Kaybı
Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, çekicinin ilk çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden M.Y. (40), H.Y. (7), diğer H.Y. (7) ve S.Y. (15) ile sürücü A.Y. olay yerinde ve kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan R.Y. (20) ile birlikte kazaya neden olan çekici sürücüsü M.U. ağır yaralandı. Diğer araçlarda bulunan F.Y., diğer F.Y., S.Y. (9) ve E.Y. (16)'nin tedavilerine Giresun'daki hastanelerde devam ediliyor.