Tır kazası saniye saniye cep telefonu kamerasında
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında tırın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolu Edebiyat Yolu Tekir mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
1 / 3
Kazada şoför yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 / 3
3 / 3