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Tır kazası saniye saniye cep telefonu kamerasında

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında tırın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Tır kazası saniye saniye cep telefonu kamerasında - Resim: 1

Kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolu Edebiyat Yolu Tekir mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

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Tır kazası saniye saniye cep telefonu kamerasında - Resim: 2

Kazada şoför yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tır kazası saniye saniye cep telefonu kamerasında - Resim: 3
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