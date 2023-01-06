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  4. TIR'da balık istifi kaçak sığınmacı operasyonu!

TIR'da balık istifi kaçak sığınmacı operasyonu!

Kocaeli Kartepe ilçesinde, polis tarafından durdurulan bir TIR’ın brandayla kapalı dorsesinde plastik borular altında gizlenen Afgan ve Pakistan uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

TIR'da balık istifi kaçak sığınmacı operasyonu! - Resim: 1

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir TIR’ın içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. 

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TIR'da balık istifi kaçak sığınmacı operasyonu! - Resim: 2

TIR’ı takibe alan polis, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi içerisinde aracı durdurdu.

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TIR'da balık istifi kaçak sığınmacı operasyonu! - Resim: 3

Polis tarafından yapılan aramada, TIR'ın brandayla kapalı olan dorsesinde plastik borular altında gizlenen çok sayıda Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. 

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TIR'da balık istifi kaçak sığınmacı operasyonu! - Resim: 4

Polis ekipleri, TIR'dan inip, kaçmaya çalışan bazı kaçak göçmenleri yakaladı. 

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