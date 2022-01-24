Titanic'te ''Osmanlı'' izi! 110 yıl sonra ortaya çıktı

Faciada 2 bin 224 yolcu ve mürettebattan 1.500'ü aşkın insan öldü. Zira gemi yolcuların 3'te 12ine ev sahipliği yapabilen 16 ahşap cankurtaran botu ve dört katlanabilir bot taşıyordu.

Wetterholm'a göre, kült filmde de gördüğümüz cankurtaran botlarında önceliğin kadınlar ve çocuklara verilmesi durumu gerçeği yansıtmıyor.