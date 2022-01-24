Titanic'te ''Osmanlı'' izi! 110 yıl sonra ortaya çıktı
Suya indirildiği dönemde dünyanın en büyük yolcu gemisi olan ve okyanusun dibini boylayan Titanic ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı Film ile hafızalara kazınan Titanic bir kez daha gündemde.
15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağıyla çarpışarak batan Titanic ile ilgili tarihçi Claes-Goran Wetterholm oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.
Faciada 2 bin 224 yolcu ve mürettebattan 1.500'ü aşkın insan öldü. Zira gemi yolcuların 3'te 12ine ev sahipliği yapabilen 16 ahşap cankurtaran botu ve dört katlanabilir bot taşıyordu.
Wetterholm'a göre, kült filmde de gördüğümüz cankurtaran botlarında önceliğin kadınlar ve çocuklara verilmesi durumu gerçeği yansıtmıyor.
Titanic, hizmete girdiğinde dünyanın en büyük yolcu gemisiydi, uzunluğu 269 metre ve Dünya üzerindeki en büyük insan yapımı hareketli cisim oydu.