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  3. 24 Ekim 2018 10:20

Titanik efsanesi geri dönüyor ! 500 milyon dolarlık yeni film

1912'de ilk seferinde batan Titanic'in aslına uygun modern versiyonu olacak Titanic 2 için tarih verildi.

Titanik efsanesi geri dönüyor ! 500 milyon dolarlık yeni film

Bundan 106 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda batan Titanic yeniden denizlere dönüyor.

500 milyon dolara (yaklaşık 2.9 milyar TL) mal olacak Titanic 2 için tarih verildi.

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Titanik efsanesi geri dönüyor ! 500 milyon dolarlık yeni film

Çin merkezli CSC Jinling RMS Titanic'in replikasını üretmek için düğmeye bastı.

Gelen ilk bilgilere göre Titanic 2, 2022 yılında kullanıma girecek.

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Titanik efsanesi geri dönüyor ! 500 milyon dolarlık yeni film

AYNI ROTAYI İZLEYECEK
1997 yapımı gişe rekortmeni filme konu olan bu faciadan 110 yıl sonra yeniden denizlere dönmesi planlanan gemi Titanic ile aynı rotayı izleyecek.

Gemi ilk seferini İngiltere'nin Southampton kentinden Newy York'a yapacak.

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Titanik efsanesi geri dönüyor ! 500 milyon dolarlık yeni film

ÜNLÜ BİLİM İNSANINDAN TİTANİC YORUMU
James Cameron'ın bol Oscar'lı filmi Titanic gösterime gireli 20 yıldan fazla oldu. Ancak filmin sonu ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor.

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