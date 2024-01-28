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  4. Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıkıyor

Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıkıyor

Dünyanın en büyük yolcu gemisi ''Icon of the Seas'', ABD'nin Miami kentinden ilk yolculuğuna çıkıyor. Titanik'ten 5 kat büyük olan ''yüzen otel'', yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlıyor.

Kaynak: AA
Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıkıyor - Resim: 1

Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Royal Caribbean'ın "Icon of the Seas", ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami Limanı'ndan ilk yolculuğuna çıkıyor. 

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Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıkıyor - Resim: 2

Titanik'ten yaklaşık 5 kat daha büyük olan yolcu gemisi, 250 bin tonluk ağırlığı ve 365 metreyi bulan uzunluğu ile 7.600 yolcu ve mürettebat dahil neredeyse 10 bin kişiyi ağırlıyor. 

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Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıkıyor - Resim: 3

İzleyiciler geminin ilk yolculuğuna çıkışını seyretmek için South Pointe Parkı'nda toplandı.

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Titanik'in 5 katı: Dünyanın en büyük yüzen oteli ilk seferine çıkıyor - Resim: 4
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