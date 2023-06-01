Titanik'te yeni keşif: Kayıp hazine bulundu

700 BİN GÖRÜNTÜ ELDE EDİLDİ



Araştırmacılar, tarihin en büyük sualtı tarama projesinde, derin su araştırma uzmanı iki denizaltı kullanarak enkazın 700 bin görüntüsünü elde etti. Bu görüntüler daha sonra uzmanlar tarafından hareketli bir tarama haline getirildi.