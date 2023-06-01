Titanik'te yeni keşif: Kayıp hazine bulundu
Suya indirildiği dönemde dünyanın en büyük yolcu gemisi olan ve ilk seferinde okyanusun dibini boylayan Titanik'in enkazında yeni bir keşfe imza atıldı.
Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı sinema tarihine damgasını vuran film ile hafızalara kazınan Titanik ile ilgili yeni bir keşfe imza atıldı.
Titanik'in batışından bu yana görülmemiş bir kolye geminin enkazında keşfedildi.
Manş adası Guernsey merkezli Magellan adlı şirket, 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir buzdağına çarparak batan lüks yolcu gemisinin ilk tam boyutlu dijital taramasını gerçekleştirdi.
700 BİN GÖRÜNTÜ ELDE EDİLDİ
Araştırmacılar, tarihin en büyük sualtı tarama projesinde, derin su araştırma uzmanı iki denizaltı kullanarak enkazın 700 bin görüntüsünü elde etti. Bu görüntüler daha sonra uzmanlar tarafından hareketli bir tarama haline getirildi.
PAHA BİÇİLEMEYEN KOLYE BULUNDU
Görüntüler, soyu tükenmiş bir antik köpekbalığı türü olan Megalodon'un dişinden yapılmış ve altın ile süslenmiş paha biçilemeyen bir kolyeyi de ortaya çıkardı.