TL mevduat faizleri yine uçuşa geçti: Yüzde 50 veren bile var
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın attığı adımlarla birlikte TL mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Peki en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte o liste...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi adımıyla birlikte mevduat ve kredi faizleri düşüşe geçmişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardındından piyasalar yangın yerine döndü. Dolar 41 lira seviyesini test ederken, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ara toplantı yaptı. Toplantıda gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya çıkarıldı. TCMB'nin bu adımı sonrası mevduat faizleri yükselişe geçti.
Özellikle yüksek tutarlı tasarruflarını TL vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip hale gelen faiz oranları, nisan ayında yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi. Peki, 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
İşte bankaların TL mevduat faiz oranları...
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 14.345 TL
Vade Sonu Tutar: 514.345 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 14.345 TL
Vade Sonu Tutar: 514.345 TL