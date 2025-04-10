TL mevduat faizleri yine uçuşa geçti: Yüzde 50 veren bile var

Özellikle yüksek tutarlı tasarruflarını TL vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip hale gelen faiz oranları, nisan ayında yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi. Peki, 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

İşte bankaların TL mevduat faiz oranları...