TL mevduat faizleri zirvede: En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

Vadeli mevduat en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasının ardından bankalar TL mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon liranın 32 günlük mevduat getirisi...