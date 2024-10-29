TL mevduat faizleri zirvede: En yüksek faiz veren bankalar hangileri?
TCMB politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, bankaların TL mevduat faizi oranları yüksek kalmaya devam ediyor. İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi...
Vadeli mevduat en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasının ardından bankalar TL mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon liranın 32 günlük mevduat getirisi...
1 / 12
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 49
1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi: 39.522 TL
Vade sonu net bakiye: 1.039.522 TL
2 / 12
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 54
1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi: 43.555 TL
Vade sonu net bakiye: 1.043.555 TL
3 / 12
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 50
1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi: 40.329 TL
Vade sonu net bakiye: 1.040.329 TL
4 / 12