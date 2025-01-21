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  4. Bankaların faiz yarışı kızıştı, Türk Lirası'na en çok faizi veren banka değişti

TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var!

2024 yılına faiz indirimiyle veda eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı merakla beklenirken bankaların Türk Lirası için verdiği aylık faizlerin oranları da değişti. İşte banka banka 50 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi...

TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! - Resim: 1

AKBANK 

Faiz Oranı: yüzde 46

Net Kazanç: 1.814,79 TL

Vade Sonu Tutar: 51.814,79 TL

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TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! - Resim: 2

DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 47

Net Kazanç: 1.854,25 TL

Vade Sonu Tutar: 51.854,25 TL

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TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! - Resim: 3

ENPARA.COM 

Faiz Oranı: yüzde 37

Net Kazanç: 1.459,73 TL

Vade Sonu Tutar: 51.459,73 TL

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TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var! - Resim: 4

FİBABANKA

Faiz Oranı: yüzde 49,5

Net Kazanç: 1.952,88 TL

Vade Sonu Tutar: 51.952,88 TL

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