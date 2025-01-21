TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var!
2024 yılına faiz indirimiyle veda eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı merakla beklenirken bankaların Türk Lirası için verdiği aylık faizlerin oranları da değişti. İşte banka banka 50 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi...
AKBANK
Faiz Oranı: yüzde 46
Net Kazanç: 1.814,79 TL
Vade Sonu Tutar: 51.814,79 TL
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DENİZBANK
Faiz Oranı: yüzde 47
Net Kazanç: 1.854,25 TL
Vade Sonu Tutar: 51.854,25 TL
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ENPARA.COM
Faiz Oranı: yüzde 37
Net Kazanç: 1.459,73 TL
Vade Sonu Tutar: 51.459,73 TL
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FİBABANKA
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Net Kazanç: 1.952,88 TL
Vade Sonu Tutar: 51.952,88 TL
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