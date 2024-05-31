TL'de faiz hesabı değişti: İşte en yüksek faizi veren banka
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası değerlensin diye attığı adımlar devam ederken 2 hafta önce yüzde 68,2 ile zirveye ulaşan bankaların Türk Lirası mevduat faizleri bir kez daha değişti. Peki hangi banka 1 milyon TL için ne kadar faiz veriyor ?
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 40
Net getiri: 34.262,30 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.262,30 TL
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Aktif Bank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.169,86 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL
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Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL
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DenizBank
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.736,99 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.736,99 TL
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