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TL'de faiz hesabı değişti: İşte en yüksek faizi veren banka

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası değerlensin diye attığı adımlar devam ederken 2 hafta önce yüzde 68,2 ile zirveye ulaşan bankaların Türk Lirası mevduat faizleri bir kez daha değişti. Peki hangi banka 1 milyon TL için ne kadar faiz veriyor ?

TL'de faiz hesabı değişti: İşte en yüksek faizi veren banka - Resim: 1

Akbank
Faiz oranı: Yüzde 40
Net getiri: 34.262,30 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.262,30 TL

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TL'de faiz hesabı değişti: İşte en yüksek faizi veren banka - Resim: 2

Aktif Bank
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.169,86 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL

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TL'de faiz hesabı değişti: İşte en yüksek faizi veren banka - Resim: 3

Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL

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TL'de faiz hesabı değişti: İşte en yüksek faizi veren banka - Resim: 4

DenizBank
Faiz oranı: Yüzde 49
Net getiri: 39.736,99 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.736,99 TL

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