TL'ye en düşük ve en yüksek faizi veren bankalar

Merkez Bankası’nın haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, bankalar mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı. PPK öncesi dönemde, bir ay öncesine göre TL mevduat faizlerinde 4 puanlık düşüşler gözlendi ve yüksek miktarlı tasarruflar için bile yüzde 50 faiz veren banka neredeyse kalmadı. Bankaların internet siteleri ve bültenlerinden edinilen bilgilere göre, en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduata yüzde 35 faiz veren banka da bulunurken, yüzde 52 faiz veren banka da bulunuyor.