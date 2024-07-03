TL'ye en düşük ve en yüksek faizi veren bankalar
TCMB'nin politika faizlerini Haziran ayında 50 puanda sabit tutmasının ardından bankaların Türk Lirası mevduatları için verdiği faizler de değişti. İşte TL'ye en düşük ve en yüksek faizi veren bankalar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri yüzde 50'de sabit tuttu. Bankadaki TL mevduatını enflasyona karşı korumak isteyen yatırımcı faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ekonomim gazetesinden Şebnem Turhan, bankaların faiz oranlarını inceledi. Bu hafta bankalar arasındaki faiz farkları önemli ölçüde açıldı.
Bankalar en çok tercih edilen 92 gün vadeli TL mevduata yüzde 35 ila yüzde 52 arasında değişen faiz oranları uyguluyor. Kamuda, 50 bin lira altındaki tasarruflar için TL mevduat faiz oranları yüzde 40-43 arasında değişirken, İş Bankası’nda bu oran yüzde 43, Enpara’da yüzde 42, Akbank’ta yüzde 37, Garanti’de yüzde 46, Denizbank’ta yüzde 49 ve ING’de yüzde 52 olarak belirlenmiş durumda.
Merkez Bankası’nın haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, bankalar mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı. PPK öncesi dönemde, bir ay öncesine göre TL mevduat faizlerinde 4 puanlık düşüşler gözlendi ve yüksek miktarlı tasarruflar için bile yüzde 50 faiz veren banka neredeyse kalmadı. Bankaların internet siteleri ve bültenlerinden edinilen bilgilere göre, en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduata yüzde 35 faiz veren banka da bulunurken, yüzde 52 faiz veren banka da bulunuyor.
10 mevduat bankası arasında, 3 aya kadar vadeli mevduatta 50 bin lira altı tasarrufa en düşük TL mevduat faizini yüzde 35 ile Halkbank veriyor. Halkbank’ı yüzde 37 faiz oranıyla Akbank izlerken, Vakıfbank yüzde 41, Ziraat Bankası ve Enpara yüzde 42, İş Bankası yüzde 43, Yapı Kredi yüzde 46, Garanti BBVA yüzde 57, Denizbank yüzde 50 ve ING Türkiye yüzde 52 faiz öneriyor.
Halkbank yine 3 aya kadar vadeli 5 milyon liraya kadar olan mevduata yüzde 40 faiz veriyor.