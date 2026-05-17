Tokat'ta gece yarısı taşkın paniği: Sular köye dayandı, evler ve ahırlar hızla tahliye edildi!
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde Kelkit Çayı'nın taşması sonucu yaşanan büyük taşkın, bölge halkına korkutucu anlar yaşattı. Evler ve ahırlardaki hayvanlar hızla güvenli bölgelere tahliye edilirken, suyun köyün içine girmesini önlemek için ekipler gece boyunca setler oluşturdu. Havadan dron ile görüntülenen taşkının ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne serdi...
Tokat'ın Erbaa ilçesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve barajlardan bırakılan sular nedeniyle Kelkit Çayı'nın taşması sonucu, sular altında kalma tehlikesi geçiren Kızılçubuk köyü güvenlik amacıyla tamamen tahliye edildi.
Meydana gelen devasa taşkının boyutu, gün ağardığında havadan çekilen dron görüntüleriyle gözler önüne serildi.
Tepekışla ve Kılıçkaya HES'in dolu savaklarından bırakılan suların Kelkit Çayı'nın debisini aniden yükseltmesiyle başlayan taşkın, paniğe neden oldu. Suların köye doğru yaklaşması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kızılçubuk köyüne giriş ve çıkışları kapatarak vatandaşları ve ahırlardaki hayvanları ivedilikle güvenli alanlara taşıdı.
Suyun yerleşim yerlerine girmesini engellemek için DSİ, AFAD, Erbaa Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle gece boyunca setler oluşturarak felaketin boyutunun büyümesini engelledi.