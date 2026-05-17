Tokat'ta gece yarısı taşkın paniği: Sular köye dayandı, evler ve ahırlar hızla tahliye edildi!

Tepekışla ve Kılıçkaya HES'in dolu savaklarından bırakılan suların Kelkit Çayı'nın debisini aniden yükseltmesiyle başlayan taşkın, paniğe neden oldu. Suların köye doğru yaklaşması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kızılçubuk köyüne giriş ve çıkışları kapatarak vatandaşları ve ahırlardaki hayvanları ivedilikle güvenli alanlara taşıdı.