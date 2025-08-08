Tokat'ta kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, 07.20 sıralarında Zile-Alaca karayolu 2’nci kilometre uzaklıkta Büyükkürayün mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ö. S. (44) idaresindeki Volkswagen marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle E.Ç. (32) yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.
1 / 6
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 / 6
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.Ç. ile yolcu konumunda bulunan D.P.(56), Ş.N.Ç. (28), 2 aylık çocukları E.Ç. hayatını kaybederken 3 yaşındaki E.Ç.ve diğer otomobil sürücüsü Ö.S. yaralandı.
3 / 6
Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E. Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
4 / 6