Tokat'ta şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Tokat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
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RÜZGARIN HIZI SAATTE 30 KİLOMETRE
Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle Niksaryolu Kavşağı'nda kaldırım üzerinde bulunan bir ağaç yola devrildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan bahçe içerisindeki ağaç da rüzgarda yıkıldı.
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APARTMANIN ÇATISI UÇTU
Kent merkezinde bir apartmanın çatısı uçtu.
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