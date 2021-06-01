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  4. Tokat'ta şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Tokat'ta şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Tokat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

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RÜZGARIN HIZI SAATTE 30 KİLOMETRE
Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle Niksaryolu Kavşağı'nda kaldırım üzerinde bulunan bir ağaç yola devrildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan bahçe içerisindeki ağaç da rüzgarda yıkıldı.

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APARTMANIN ÇATISI UÇTU
Kent merkezinde bir apartmanın çatısı uçtu.

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