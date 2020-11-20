TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor!
TOKİ indirim kampanyasında son viraja girildi. Daha önceki dönemlerde taksitle ev ya da işyeri alan vatandaşlar için her yıl sunulan indirim kampanyasının 2020 yılı başvuruları bugün tamamlanıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte haberin detayları...
TOKİ indirim kampanyasında son viraja girildi. Daha önceki dönemlerde taksitle ev ya da işyeri alan vatandaşlar için her yıl sunulan indirim kampanyasının 2020 yılı başvuruları bugün tamamlanıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte haberin detayları...
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Ekim ayı içerisinde başlayan TOKİ indirim kampanyasına başvurular 19 Kasım'da yani bugün tamamlanıyor. Vatandaşların bugün mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Başvuru yapan vatandaşlar belli bir miktar ödeme yaptığında yüzde 20 indirim hakkını elde edecek. Bu kampanyadan TOKİ'den ev ya da işyeri alan vatandaşlar faydalanabilecek.