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  3. 20 Kasım 2020 00:01

TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor!

TOKİ indirim kampanyasında son viraja girildi. Daha önceki dönemlerde taksitle ev ya da işyeri alan vatandaşlar için her yıl sunulan indirim kampanyasının 2020 yılı başvuruları bugün tamamlanıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte haberin detayları...

TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor!

TOKİ indirim kampanyasında son viraja girildi. Daha önceki dönemlerde taksitle ev ya da işyeri alan vatandaşlar için her yıl sunulan indirim kampanyasının 2020 yılı başvuruları bugün tamamlanıyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte haberin detayları...

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TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor!

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR? Ekim ayı içerisinde başlayan TOKİ indirim kampanyasına başvurular 19 Kasım'da yani bugün tamamlanıyor. Vatandaşların bugün mesai bitimine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

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TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor!

Başvuru yapan vatandaşlar belli bir miktar ödeme yaptığında yüzde 20 indirim hakkını elde edecek. Bu kampanyadan TOKİ'den ev ya da işyeri alan vatandaşlar faydalanabilecek.

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TOKİ indirimleri için son fırsat! Kampanya bugün sona eriyor!

Bu indirim kampanyasından faydalanabilmek için en az yüzde 25 oranında bir ödeme yapılması şart. Hala borç ödeyen vatandaşalr borcunun en az yüzde 25'ini ya da daha fazlasını ödemesi durumunda yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanacak.

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