TOKİ kura sonuçları açıklandı: 100 bin konutun sahipleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2025'te açıkladığı ‘Ev Sahibi Türkiye' sloganlı Yüzyılın Konut Projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.