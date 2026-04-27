TOKİ kura sonuçları açıklandı: 100 bin konutun sahipleri belli oldu!
Yüzbinlerce vatandaşın beklediği "Yüzyılın Konut Projesi"nde dev aşama tamamlandı! İstanbul'da 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyen kura çekimi sona erdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2025'te açıkladığı ‘Ev Sahibi Türkiye' sloganlı Yüzyılın Konut Projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.
Kura takvimi ise 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi. İstanbul'da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. 27 Nisan'da İstanbul kurasının sona ermesiyle birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu. Böylece 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.
İstanbul'da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi ‘https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul' adresinde yayınlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ, Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.