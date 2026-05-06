TOKİ kurasına katılanlar dikkat: Başvuru iadeleri başladı
TOKİ'nin İstanbul 100.000 konutluk sosyal konut projesinde kura süreci tamamlandı. Projede hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini Ziraat Bankası üzerinden ATM veya şube yoluyla geri alabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 500.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100.000 konutluk projenin kura çekimlerinin 25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandığını duyurdu.
Başvuru bedelleri iade ediliyor
Kura sonuçlarına göre hak sahibi olamayan vatandaşların ödediği başvuru bedelleri, T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan hesaplara iade edildi. İade işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, aşağıda belirtilen yöntemleri kullanabilirler.
İade işlemleri nasıl yapılır?
ATM Üzerinden: T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden "Kartsız İşlemler > Diğer İşlemler > Diğer Para Çekme > TOKİ Başvuru İadesi" adımlarını izleyerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.