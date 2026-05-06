  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. TOKİ kurasına katılanlar dikkat: Başvuru iadeleri başladı

TOKİ kurasına katılanlar dikkat: Başvuru iadeleri başladı

TOKİ'nin İstanbul 100.000 konutluk sosyal konut projesinde kura süreci tamamlandı. Projede hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini Ziraat Bankası üzerinden ATM veya şube yoluyla geri alabilecek.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
TOKİ kurasına katılanlar dikkat: Başvuru iadeleri başladı - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 500.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100.000 konutluk projenin kura çekimlerinin 25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandığını duyurdu.

1 / 5
TOKİ kurasına katılanlar dikkat: Başvuru iadeleri başladı - Resim: 2

Başvuru bedelleri iade ediliyor

Kura sonuçlarına göre hak sahibi olamayan vatandaşların ödediği başvuru bedelleri, başvuru sırasında T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan hesaplara iade edildi. 

2 / 5
TOKİ kurasına katılanlar dikkat: Başvuru iadeleri başladı - Resim: 3

Kura sonuçlarına göre hak sahibi olamayan vatandaşların ödediği başvuru bedelleri, T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan hesaplara iade edildi. İade işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, aşağıda belirtilen yöntemleri kullanabilirler.

3 / 5
TOKİ kurasına katılanlar dikkat: Başvuru iadeleri başladı - Resim: 4

İade işlemleri nasıl yapılır?
ATM Üzerinden: T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden "Kartsız İşlemler > Diğer İşlemler > Diğer Para Çekme > TOKİ Başvuru İadesi" adımlarını izleyerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

4 / 5