TOKİ listeyi güncelledi; konut sayısı arttı! İşte il il, ilçe ilçe sosyal konut projeleri

TOKİ Sosyal Konut Projesi büyük ilgi gördü. Şimdiden 1 milyon 500 binden fazla vatandaş sosyal konut projesine başvurdu. Başvurular 31 Ekim'e kadar sürecek. İlk etapta 250 bin konutun yapılacağı duyurulmuştu. Ancak TOKİ bu rakamı güncelledi. İnşa edilecek konut sayısı 253 bin 692'ye yükseldi. Peki ucuz konutlar hangi illerde yapılacak? İşte il il, ilçe ilçe TOKİ sosyal konut listesi...