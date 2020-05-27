TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi

TOKİ Şanlıurfa Karaköprü Maşuk 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Şanlıurfa Karaköprü ilçesine yapılacak 420 adet 2+1 konut ve 180 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Koronavirüs nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edilebileceği duyurulmuştu. Kura sonuçlar ile ilgili detayları sayfamızda derledik. İşte 2020 TOKİ Şanlıurfa 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...