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  3. 27 Mayıs 2020 14:32

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi

 TOKİ'nin Şanlıurfa Karaköprü ilçesine yapılacak 420 adet 2+1 konut ve 180 adet 3+1 konut için yapılan çekiliş tamamlandı. İşte 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi

TOKİ Şanlıurfa Karaköprü Maşuk 2+1 ve 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Şanlıurfa Karaköprü ilçesine yapılacak 420 adet 2+1 konut ve 180 adet 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Koronavirüs nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayınla takip edilebileceği duyurulmuştu. Kura sonuçlar ile ilgili detayları sayfamızda derledik. İşte 2020 TOKİ Şanlıurfa 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi...

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TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi

ŞANLIURFA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR? Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ İşte açıklanan isim listesinden bazıları:

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TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi

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TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi

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