TOKİ taksit ödemelerine zam mı geldi? Merak edilen soru yanıt buldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemelerinde artış yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ederken taksit ödemelerine zam geldiği iddia edildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, ‘500 bin Sosyal Konut Projesi’nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, ‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreçleri tamamlanmış olup, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.
Ne kadar ödenecek?
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksidi 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.
Öte yandan taksit ödemeleri sözleşme yapıldıktan sonraki ay başlayacak.