SON DAKİKA
FRANSA'DAKİ 300 TÜRK VATANDAŞI TÜRKİYE'YE GELİYOR
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Mart 2020 13:50

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilen sosyal konut projesi kura çekiminde hak kazananlar isim listesi..

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

1/ 42
TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

2/ 42
TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

3/ 42
TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi

4/ 42
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM